Пермяки смогут получить налоговый вычет за занятия спортом

Жители Пермского края по итогам 2022 года смогут получить налоговый вычет за занятия спортом. Как пояснили в региональном Минспорта, налогоплательщикам вернется 13 % от расходов на физкультурно-оздоровительные услуги, но не больше 15,6 тыс. рублей в год.



Напомним, 1 августа вступил в силу Федеральный закон от 05.04.2021 № 88-ФЗ, подписанный президентом страны Владимиром Путиным, согласно которому россияне могут получить социальный налоговый вычет за занятия фитнесом. Такая возможность появится с 2023 года, когда по декларации за 2022 год будут начислять возврат за подоходный налог. При этом спортивные занятия должны проходить в компании, которая состоит в специальном перечне Министерства спорта России. В Пермском крае в список вошли 90 организаций.



Заявление на вычет в налоговую службу могут направить люди, оплатившие физкультурно-оздоровительные услуги за себя или за своих несовершеннолетних детей. Для оформления компенсации потребуются следующие документы:

- квитанция об оплате из физкультурно-оздоровительного центра;

- скан договора на получение услуг;

- сведения о доходе по образцу 2-НДФЛ;

- заявление на компенсацию;

- если оформляется за ребенка, то необходима копия свидетельства о рождении.

На вычет могут рассчитывать только граждане России, которые проводят в стране не менее 183 дней.