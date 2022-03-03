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Пермяки смогут получить налоговый вычет за занятия спортом
Напомним, 1 августа вступил в силу Федеральный закон от 05.04.2021 № 88-ФЗ, подписанный президентом страны Владимиром Путиным, согласно которому россияне могут получить социальный налоговый вычет за занятия фитнесом. Такая возможность появится с 2023 года, когда по декларации за 2022 год будут начислять возврат за подоходный налог. При этом спортивные занятия должны проходить в компании, которая состоит в специальном перечне Министерства спорта России. В Пермском крае в список вошли 90 организаций.
Заявление на вычет в налоговую службу могут направить люди, оплатившие физкультурно-оздоровительные услуги за себя или за своих несовершеннолетних детей. Для оформления компенсации потребуются следующие документы:
- квитанция об оплате из физкультурно-оздоровительного центра;
- скан договора на получение услуг;
- сведения о доходе по образцу 2-НДФЛ;
- заявление на компенсацию;
- если оформляется за ребенка, то необходима копия свидетельства о рождении.
На вычет могут рассчитывать только граждане России, которые проводят в стране не менее 183 дней.
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