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С начала года вертолетом санавиации доставлены в Пермь 17 пациентов
В 2021 году вертолеты ведомства в Пермском крае налетали свыше 500 часов. Всего за 2021 год в больницы Перми было эвакуировано 229 человек, в том числе 24 ребенка, из них трое – в возрасте до 1 года.
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