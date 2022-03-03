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В Перми наградили победителя регионального этапа Всероссийской олимпиады по химии
Ярослав Горинов, победитель регионального этапа Всероссийской олимпиады по химии: "Я стал изначально собирать минералы, я был удивлен их красотой, а далее решил узнать немого о химии минералов, то есть, как можно описать процесс минералообразования, вариантность составов минералов".За экспериментом пристально наблюдает бабушка. Так вышло, что именно она стала наставником Ярослава и привила любовь к химии. Людмила Нигериш, преподавала этот предмет более 30 лет. Выйдя на пенсию, сосредоточилась на единственном ученике, который радует ее своими успехами.
Людмила Нигериш: "Я понимаю, что это большая заслуга теперь именно его. Когда-то участвовали в олимпиадах, но таких достижений всероссийского уровня, тогда всесоюзного, у меня не было".По сложившейся традиции в рамках благотворительной программы «Уралхим - образование и наука» победителя регионального этапа олимпиады и наставника сегодня поощрили премиями по 50 тысяч рублей.
Важная задача компании - стимулировать успешное изучение и преподавание естественных дисциплин в Пермском крае.
Алексей Аверьянов, директор филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим»: "Данная работа приносит плоды, мы это видим. Каждый год с разных школ школьники становятся победителями олимпиад по химии. Это замечательный результат, и данную работу мы, естественно, будем продолжать".Сразу после награждения Ярослав отправился на теоретический этап еще одной олимпиады «Юные таланты», которая проходит в стенах Пермского классического университета.
Всероссийский этап олимпиады стартует скоро, он состоится 18 марта в Москве. Победу в нем даст хорошее подспорье для дальнейшей жизни.
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