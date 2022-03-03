Жилищные сертификаты для детей-сирот: размер выплат будет дифференцированным

На заседании Правительства Пермского края под председательством губернатора Дмитрия Махонина принято решение об изменении методики расчета стоимости сертификатов на покупку жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Данный вопрос был проработан региональным Минсоцразвития и другими ведомствами по поручению губернатора.

В настоящее время в крае все дети-сироты по жилищным сертификатам получают одинаковые по размеру выплаты. Так, в 2021 году они составляли по 1,2 млн руб. Глава Прикамья Дмитрий Махонин отметил, что такой подход требует пересмотра. Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: «В территориях Пермского края рыночная стоимость за 1 кв. м. жилья серьезно отличается. Поэтому размеры выплат, которые получают дети-сироты по жилищным сертификатам, должны быть связаны непосредственно со стоимостью жилых площадей в той территории, в которой конкретный получатель льготы был поставлен на учет. Таким образом, вставшие на учет в муниципалитетах, где квартиры стоят дороже, будут получать более внушительные суммы на улучшение жилищных условий».

Министерством были подготовлены изменения в методику начисления выплат. Вместо фиксированной суммы стоимости сертификата для всех муниципалитетов сейчас размер выплат будет дифференцированным.

Предполагается, что в зависимости от территории, размер соцвыплаты в I квартале 2022 года будет составлять от порядка 1,2 млн руб. до более 1,9 млн руб. в зависимости от стоимости кв м в территории, но не менее среднекраевой (38 тыс. руб. за метр). Самый большой размер выплаты предусмотрен в Перми, – пояснили в краевом Минсоцразвития.

Данная инициатива была поддержана членами Правительства Пермского края. После вступления в силу документа, новая методика будет применена при расчете размеров выплат для всех детей-сирот, заявившихся на получение жилищных сертификатов в период с 1 января 2022 года.