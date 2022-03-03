В Перми выбрали «Учителя года»

В Перми назвали имена победителей муниципального этапа ежегодного конкурса «Учитель года». Он прошел уже в 33-й раз, нынче его участниками стали больше 230 человек. Два абсолютных победителя получили по 500 тысяч рублей. В очной части конкурса приняли участие 52 педагога. В заочной - 181 человек. Со сцены Дворца детского юношеского творчества победителей конкурса поздравил глава Перми Алексей Демкин.

Алексей Дёмкин, глава Перми: "Система среднего образования города Перми занимает достойное место в РФ. Я уверен, что традиции, заложенные ранее, будут продолжаться и в будущем, и мы будем выпускать лучших учеников нашего города, нашей страны".Очный этап включал четыре тура конкурсных испытаний: уроки, методические семинары, образовательные события, родительские собрания.

Два абсолютных победителя конкурса в номинациях «Учитель» и «Педагог дошкольного образовательного учреждения» получают такие награды и, конечно же, денежные призы. 500 тысяч рублей – премия главы Перми. Все остальные победители и призеры тоже не будут обделены подарками.

Конкурс «Учитель года» в Перми уже 33-й по счёту, и неизменно его задачами являются создание условий для самореализации педагогов, а также повышение престижа профессии. Дмитрий Малютин, председатель Пермской городской думы: "Мы будем и дальше уделять вам повышенное внимание, будем продолжать строить школы, садики, будем наращивать материальную базу нашей образовательной культуры учреждений".

Среди пяти номинаций – новые – «Специалист в области воспитания», «Педагогический дебют», «Педагог для детей с особыми образовательными потребностями».

В номинации «Педагог дошкольного образовательного учреждения» лучшей стала воспитатель в детском саду «Карусель» Ирина Некрасова. В номинации «Учитель» Валерия Симпатова, преподаватель русского языка и литературы в гимназии №5.Валерия Симпатова, победитель муниципального этапа конкурса «Учитель года – 2022»: "Я не так давно работаю в гимназии № 5, в образовании. Признаюсь, мне было сложно, потому что самый знаковый педагогический конкурс, который проверяет тебя с разных сторон. Я думаю, что я справилась благодаря моей команде, моей гимназии №5".

И это лишь начало конкурсных испытаний для пермских учителей. Впереди подготовка и участие в региональном этапе. И если всё получится, то не за горами всероссийский уровень.