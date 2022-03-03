В медицинском университете стартовала кампания по привлечению студентов-целевиков
В этом году прием на целевое обучение в пермском медунивере будет вестись на три факультета: 218 человек планируется зачислить на лечебное дело, 113 – на педиатрию и 18 — на стоматологию. Целевой договор дает определенные преференции: поступление для таких абитуриентов предусматривает отдельный конкурс, т.е. ребята конкурируют не со всем потоком поступающих, а только среди таких же целевиков.
По данным регионального министерства, по окончании обучения по программе «специалитет» выпускники сразу смогут начать самостоятельную практику в качестве участковых терапевтов или педиатров в учреждениях, с которыми были заключены договоры на целевое обучение. Им необходимо отработать там в течение трех лет. Тем, кто решит продолжить образование и получить узкую специальность, дается приоритетное право заключения договора на целевое обучение в ординатуре. Кроме того, для студентов-целевиков предусмотрены дополнительные финансовые меры поддержки – ежемесячные выплаты в размере 1 600 рублей плюсом к стипендии вуза в течение всего периода обучения.
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