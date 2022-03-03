Как в условиях санкций работают платежи и переводы

В России ограничена работа международной системы, которая позволяет проводить платежи бесконтактным способом. Клиенты сразу нескольких российских банков могут столкнуться с проблемами по осуществлению транзакций с помощью смартфона. Что в этом случае советуют делать специалисты?О сбоях при оплате виртуальными банковскими картами в трамваях и автобусах Перми сообщили сами пассажиры. И здесь все зависит от типа платежной системы и банка.Вообще варианты оплаты напоминают рулетку. Попробуем оплатить виртуальной картой в приложении Apple Pay. Успешно, но без гарантии на будущее.Людей, которые отказались от наличной оплаты, по данным департамента транспорта, в Перми уже больше половины от всех пассажиров. 51 процент по данным за январь. 11% остались с наличными. 37% используют проездные, транспортные карты в пластике и приложении. Алена Власова, пресс-секретарь департамента транспорта администрации Перми: "В плане транспортных карт проблем с оплатами нет, виртуальные карты, которые мы выпускаем в приложении, работают без сбоев, пластиковые карты, которые пластиковые, это и гражданские проездные документы, льготные проездные документы - они работают тоже, без перебоев".Без сбоев при оплате работают банковские карты в пластике и, конечно, наличные. Как в транспорте, так и в любых российских магазинах.Олеся Дороговская: "Проблем не было, по Сбербанку, Почтобанку, по Тинькову проблем нет".Впрочем, ситуация может измениться, поэтому продавцы настоятельно рекомендуют носить с собой пластик во избежание проблем с виртуальной картой. Валентина Митрошина, директор магазина: "Не все банки принимают оплаты. ВТБ, Совкомбанк, Открытие, остальные пока проходят".Между тем, официальная политика крупных российских сетей официально не изменилась в целом по стране. Вот что говорят сегодня в головном офисе одной из них.Антон Нешко, руководитель направления PR компании MALLTECH: "Оплата товаров и услуг в нашем торговом центре безналичным способом проводиться без каких-либо ограничений. К оплате принимаются карты любых банков. Вместе с тем, в связи с возможными затруднениями в работе сервисов бесконтактных платежей, мы рекомендуем использовать пластиковые банковские карты".Выводы делает каждый самостоятельно, исходя из привычек и удобства того или иного варианта.