«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 02.03.2022
Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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01.03.2022 в 17:20
28.02.2022 в 17:00
17.02.2022 в 13:15
16.02.2022 в 13:05
Прикамье может получить 15 млрд рублей на модернизацию электротранспорта
Пермский край стал одним из 13 регионов-участников федерального инвестпроекта комплексного развития электрического транспорта. Его инициатором выступает Правительство РФ совместно с государственной корпорацией развития ВЭБ.РФ. Проект позволит регионам обновить инфраструктуру и закупить новые трамваи и электробусы.
16.02.2022 в 08:35
28.02.2022 в 17:00
16.02.2022 в 16:00
08.02.2022 в 21:43
07.02.2022 в 17:50
04.02.2022 в 10:23
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 02.03.2022
В Перми ищут пострадавших от таксиста-насильника
В Перми на линию вышел электробус
Пермский Театр-Театр объявил о снижении цен на мартовские спектакли
На Краснокамском направлении продлены маршруты «Ласточек»
QR-коды отменят. Оперштаб предложил снять ряд ограничений
Прокуратура проведет «прямую линию» по вопросам благоустройства
В Березниках чиновники отметили приход весны ударным трудом
Фура вылетела в кювет на трассе между Полазной и Чусовым
В Перми изменится схема движения по улице Цимлянской в районе Восточного обхода
Пешеходы пожаловались на гору снега на перекрестке улиц Уральской и Индустриализации
В краевом правительстве назвали фейками сообщения о росте цен на отдельные товары в 1,5-2 раза
В «iMALL Эспланада» открылся хобби-гипермаркет «Леонардо»
Автобусный маршрут № 130 прекратил работу
"Веселый дельфин": в Первенстве края по плаванию участвуют более 250 спортсменов
ПФР: социальные выплаты начнутся с 3 марта
В Прикамье возобновлены плановая медпомощь и диспансеризация
Изменились правила получения медицинских справок для водителей
В Чайковском планируют рекультивировать закрытый полигон
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 01.03.2022
Жители Перми могут проголосовать за понравившийся вариант гимна города
«ЗаМУРчательная жизнь». В Перми стартовал фотоконкурс ко Дню кошек
Масленица: в ПДНТ «Губерния» отмечают «Заигрыш»
Полиция Краснокамска устанавливает личности подозреваемых в краже
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ПФР: социальные выплаты начнутся с 3 марта
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В Чайковском планируют рекультивировать закрытый полигон
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 01.03.2022
Первый электробус презентовали в Перми
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 28.02.2022
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