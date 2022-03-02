ПФР: социальные выплаты начнутся с 3 марта
Напомним, с 2022 года именно ПФР, а не соцзащита отвечает за выплату некоторых видов пособий, в частности: неработающим гражданам, имеющих детей, лицам, подвергшихся воздействию радиации; реабилитированным лицам; инвалидам, имеющим транспортные средства по медицинским показаниям и военнослужащим и членам их семей, пенсионное обеспечение которых осуществляет Пенсионный фонд.
По данным Прикамского отделения, в январе 2022 года жителям выплатили 117 млн рублей. Деньги получили 16 тысяч человек. Эта выплата за январь была досрочной. С марта выплаты будут поступать уже в штатном режиме. Подробная информация - на официальном сайте ПФР.
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