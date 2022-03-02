В Прикамье возобновлены плановая медпомощь и диспансеризация

в поликлиниках Прикамья возобновили оказание плановой медицинской помощи и проведение диспансеризации. При этом количество ковид-центров, открытых повсеместно месяц назад, сократилось. Детские закрыты, взрослые пока оставлены - по одному на каждый район. Возобновления планового приёма ждали не только пациенты, но и сами врачи. Многие из них во время подъема заболеваемости коронавирусом оказывали терапевтическую помощь в ковид-центрах.Наталья Трефилова записались к ревматологу можно сказать случайно. Муж проходил мимо поликлиники и увидел объявление.Наталья Трефилова: "Зашёл, сказали, да есть запись, свободные талончики, сегодня же записалась и попала на приём".Вернулись и профилактические осмотры, а также диспансеризация, включая углубленную форму этой процедуры для людей, перенесших COVID.Ксения Лысковцева, заведующая отделением медицинский профилактики ГБУЗ ПК «ГКП № 5»: "Углублённую диспансеризацию гражданин может пройти спустя 60 дней после перенесенного заболевания, а также по заявлению можно пройти углублённую диспансеризацию, даже если официального диагноза COVID не было".При этом амбулаторные центры диагностики и лечения ОРВИ и новой коронавирусной инфекции в детских поликлиниках уже закрыты, а вот взрослые АКДЦ пока будут функционировать. По одному в каждом районе города.Анастасия Крутень, министр здравоохранения Пермского края: "Мы за последние три недели видим снижение количества заболевших примерно на 20%, идёт уменьшение вызовов скорой примерно на 30% и количество вызовов неотложной помощи на 60%, в связи с этим мы приняли решение о том, что наши поликлиники начинают заниматься с 1 марта плановой помощью".В Минздраве заявили, что к 10 марта все ковид-центры планируется закрыть и ограничиться отделениями неотложной помощи. Следующим этапом, если заболеваемость коронавирусом продолжит снижаться, станет открытие стационаров для плановых приёмов. Большинство врачей узких специальностей трудились в так называемых «красных зонах», поэтому для них вернуться к обычному ритму жизни тоже долгожданное событие. Вести приём в своём кабинете и в халате, а не в защитном одноразовом комбинезоне куда приятнее.В хирургическом отделении за первые часы работы проведено сразу несколько операций. Все они уже давно требовали внимания медиков.