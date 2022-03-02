Изменились правила получения медицинских справок для водителей

Изменились правила получения медицинской справки, необходимой для водительских прав. Отныне те, кто был лишен их за нахождение за рулем в пьяном виде или отказался от освидетельствования, при повторном получении удостоверения, кроме обычных, обязаны сдавать еще и дополнительные анализы. Исследование мочи на наличие 10 запрещенных веществ обойдется в 1650 рублей, стоимость анализа крови - еще 550 рублей. Анкету рекомендуют заполнять честно.Мария Бригида, начальник отделения платных услуг Пермского краевого наркологического диспансера: "Это новый пункт в медицинском заключении, который заполняется со слов гражданина. И если гражданин нам что-то недоговорил и медицинское заключение принес в ГИБДД, а там стало известно, что он лишен права управления транспортным средством ранее, то медицинское заключение у него не примут, и ему придется снова проходить комиссию и сдавать анализы".