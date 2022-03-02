В Чайковском планируют рекультивировать закрытый полигон

Краевым Министерством ЖКХ и благоустройства завершен прием заявок на субсидирование работ по разработке проектно-сметной документации для ликвидации крупных свалок. В результате отбора принято решение о предоставлении из краевого бюджета субсидии в размере порядка 9,5 млн руб. Чайковскому городскому округу, сообщили в министерстве. Благодаря этому будет проведена разработка проектно-сметной документации по ликвидации объекта накопленного вреда – закрытого мусорного полигона в г. Чайковский. После этого региональные власти смогут направить заявку в Минприроды России на получение федерального финансирования на проведение работ по рекультивации объекта в рамках проекта «Чистая страна».
Полигон в Чайковском был введен в эксплуатацию в 1966 году. Его площадь составляет 11 га. Рекультивация улучшит качество жизни более 100 тыс. человек, проживающих в территории. В настоящее время для безопасности людей на объекте ведется непрерывный мониторинг его состояния, сообщили в МинЖКХ Прикамья.
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