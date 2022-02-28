«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 28.02.2022
Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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28.02.2022 в 17:00
17.02.2022 в 13:15
16.02.2022 в 13:05
Прикамье может получить 15 млрд рублей на модернизацию электротранспорта
Пермский край стал одним из 13 регионов-участников федерального инвестпроекта комплексного развития электрического транспорта. Его инициатором выступает Правительство РФ совместно с государственной корпорацией развития ВЭБ.РФ. Проект позволит регионам обновить инфраструктуру и закупить новые трамваи и электробусы.
16.02.2022 в 08:35
10.02.2022 в 12:10
28.02.2022 в 17:00
16.02.2022 в 16:00
08.02.2022 в 21:43
07.02.2022 в 17:50
04.02.2022 в 10:23
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 28.02.2022
Юные хоккеисты из Прикамья стали победителями Всероссийских соревнований «Золотая шайба»
Чемпионат Европы по керлингу в Перми проводиться не будет
Асфальт сошел со снегом. Водители массово жалуются на ямы на дороге через Камскую ГЭС
В Пермском крае продлено действие антиковидных мер
В Пермском крае восстановлено движение на ледовых переправах
Губернатор Прикамья: «Принимаем все меры для сохранения в крае социальной и экономической стабильности»
Из-за утреннего тумана задержаны несколько рейсов
В Хохловке начали отмечать Масленичную неделю
С 1 марта в поликлиниках Прикамья возобновляется оказание плановой помощи
В Краснокамске расчеты за холодную воду производит «КРЦ-Прикамье»
За сутки в Прикамье выявлено 3 809 случаев коронавируса
Модульная баня, пляж, площадки для спорта и отдыха. Реконструкция набережной в Закамске продлится два года
На автобусном маршруте №57 произошли изменения
С 1 марта в Перми ограничат движение грузового транспорта
Налоговая приостановила очный прием и обслуживание посетителей
В Прикамье более 244 тысяч человек начали ревакцинацию от коронавируса
С начала года в Прикамье заменили 64 лифта в 22 домах
Пермяки жалуются на свисающие с крыш домов сосульки
В России досрочно приостанавливают продажу туров с кешбэком
В Перми обсудили реализацию проекта «Ментальное здоровье»
Пермский зоопарк закрылся на неопределенное время
В Перми пожилая женщина пострадала при сходе снега с крыши и была госпитализирована
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Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Юные хоккеисты из Прикамья стали победителями Всероссийских соревнований «Золотая шайба»
В Пермском крае продлено действие антиковидных мер
В Пермском крае восстановлено движение на ледовых переправах
Губернатор Прикамья: «Принимаем все меры для сохранения в крае социальной и экономической стабильности»
В Хохловке начали отмечать Масленичную неделю
В Краснокамске расчеты за холодную воду производит «КРЦ-Прикамье»
За сутки в Прикамье выявлено 3 809 случаев коронавируса
Модульная баня, пляж, площадки для спорта и отдыха. Реконструкция набережной в Закамске продлится два года
На автобусном маршруте №57 произошли изменения
С 1 марта в Перми ограничат движение грузового транспорта
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