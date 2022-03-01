Первый электробус презентовали в Перми

В Перми презентовали первый электробус. Машина, сделанная на заводе "КАМАЗ", ездит полностью на электричестве. Уже в конце недели новый транспорт обещают выпустить на линию. Одним из первых пассажиров экологичного транспорта нового поколения стал глава Прикамья Дмитрий Махонин. Вместе с представителями фирмы-производителя «КАМАЗ», кстати, машина предоставлена безвозмездно, глава региона во время поездки по городу обсудил преимущества электробуса.Дальность хода не менее 50 км, в хороших условиях проезжает и до 70 км.Из допов: бортовой компьютер для сбора аналитических данных, двухзонный климат-контроль, видеокамеры, двойные стеклопакеты. В салоне 35 сидений. На поручнях USB-разъемы.Не заметить электробус на дрогах Перми будет нельзя - это фирменный синий «московский цвет», хотя уже есть и наши, местные отличительные знаки – например, герб Пермского края.Самое любопытное - зарядка вместо заправки. Для пополнения батареи от зарядной станции требуется в среднем 8-10 минут, полный заряд длится 24 минуты. Погодные условия на этот процесс, уточняют специалисты, не влияют.Самат Саттаров, директор по пассажирскому транспорту ПАО «КАМАЗ»: "Данное тестирование организовано в рамках соглашения, подписанного между КАМАЗом и Пермским краем. Тестирование будет производиться на городском маршруте". Электробус будет курсировать по маршруту № 50 «Гусарова – Станция Пермь-2» в течение двух месяцев. В ближайшее время на Перми-2 появится зарядная станция, пока электробус будет производить обкатку и заряжаться в депо. Прокатиться на нём можно будет в конце этой неделе, но пермяки уже оценили новинку.Примером города, где давно и успешно используют электрические автобусы, может служить Москва. Сегодня в столице курсирует свыше тысячи единиц электробусов.