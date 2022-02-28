В Пермском крае продлено действие антиковидных мер

В Прикамье до 31 марта продлено действие мер, направленных на противодействие распространению новой коронавирусной инфекции. Соответствующий указ подписан сегодня, 28 февраля.

В соответствии с документом, в регионе остаются необходимыми к исполнению все установленные ранее требования борьбы с COVID-19. Так, среди них – необходимость соблюдать масочный режим в магазинах, торговых центрах, общественном транспорте, театрах, лифтах, парковках и других местах массового скопления людей.

Кроме того, в Прикамье при посещении мест массового пребывания людей, таких как заведения общественного питания, культуры, спорта, фитнес-центров и других организаций гражданам по-прежнему необходимо предъявлять сертификат об иммунизации.

При этом, в регионе ограничена деятельность организаций сферы общественного питания в период с 23.00 до 06.00 часов. Это требование не распространяется на услуги по доставке и самовывозу, а также работу кафе в аэровокзальных комплексах и железнодорожных вокзалах.

Жителям в возрасте 60 лет и старше, не имеющих сформированного иммунитета, необходимо соблюдать режим строгой самоизоляции. Они должны постоянно находиться по месту проживания (пребывания) и не покидать его за исключением ряда случаев. Это обращение за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаи прямой угрозы жизни и здоровью, а также следование жителя к месту проведения вакцинации против COVID-19. Кроме этого, людям старшего возраста допустимо покидать места самоизоляции для следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, например, для покупки продуктов или лекарств в аптеке. При этом вакцинированные жители в возрасте 60 лет и старше освобождаются от необходимости соблюдать домашний режим.

Для оказания помощи людям старшего возраста и маломобильным гражданам в условиях самоизоляции в регионе активизирована работа волонтеров акции взаимопомощи #МыВместе. Сделать заявку можно по телефонам горячей линии: 8-800-101-92-72 и 8-800-200-34-11. Кроме того, адресную помощь по всем направлениям оказывают социальные участковые и Скорая социальная помощь: ее телефон – 129 (для стационарного телефона) и 8 800 100 83 05 (для мобильного телефона). Звонить по ним можно круглосуточно.