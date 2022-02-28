В Хохловке начали отмечать Масленичную неделю

В архитектурно-этнографическом музее «Хохловка» с 28 февраля начнут отмечать Масленичную неделю. Праздничная программа расписана на каждый день до 6 марта. Сегодняшнее мероприятие называется «Встреча». Гостей приглашали мастерить кукол.Во вторник – Заигрыш – в Хохловке будут играть в народные игры, в среду – Лакомка – гостевать, в четверг – Широкая Масленица – кататься на санях, в субботу – Золовкины посиделки – рядиться, «молодафью целовать».В воскресенье, 6 марта – «Целовник», «Прощеное воскресенье» – в музее пройдут интерактивные фольклорные программы, мастер-классы. Гости «Хохловки» смогут своими руками сделать масленичных кукол, берестяные маски, лубочные картинки, костюмы и атрибуты для ряжения, побывают на экскурсиях и выставках, зайдут в торговые ряды, услышат масленичные песни и частушки под балалайку и гармошку в исполнении фольклорных коллективов Перми и Пермского края.Обряд прощания с Масленицей пройдет в камерном формате, зато несколько раз в течение дня. Вместо большого сжигания чучела Масленицы в этом году каждый посетитель будет иметь возможность проводить зиму, отдав костру свою маленькую соломенную куклу.