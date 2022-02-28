← В Краснокамске расчеты за холодную воду производит «КРЦ-Прикамье»
Губернатор Прикамья: «Принимаем все меры для сохранения в крае социальной и экономической стабильности» →
В Хохловке начали отмечать Масленичную неделю
Во вторник – Заигрыш – в Хохловке будут играть в народные игры, в среду – Лакомка – гостевать, в четверг – Широкая Масленица – кататься на санях, в субботу – Золовкины посиделки – рядиться, «молодафью целовать».В воскресенье, 6 марта – «Целовник», «Прощеное воскресенье» – в музее пройдут интерактивные фольклорные программы, мастер-классы. Гости «Хохловки» смогут своими руками сделать масленичных кукол, берестяные маски, лубочные картинки, костюмы и атрибуты для ряжения, побывают на экскурсиях и выставках, зайдут в торговые ряды, услышат масленичные песни и частушки под балалайку и гармошку в исполнении фольклорных коллективов Перми и Пермского края.
Обряд прощания с Масленицей пройдет в камерном формате, зато несколько раз в течение дня. Вместо большого сжигания чучела Масленицы в этом году каждый посетитель будет иметь возможность проводить зиму, отдав костру свою маленькую соломенную куклу.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В Краснокамске расчеты за холодную воду производит «КРЦ-Прикамье»
За сутки в Прикамье выявлено 3 809 случаев коронавируса
Модульная баня, пляж, площадки для спорта и отдыха. Реконструкция набережной в Закамске продлится два года
На автобусном маршруте №57 произошли изменения
С 1 марта в Перми ограничат движение грузового транспорта
Налоговая приостановила очный прием и обслуживание посетителей
В Прикамье более 244 тысяч человек начали ревакцинацию от коронавируса
С начала года в Прикамье заменили 64 лифта в 22 домах
Пермяки жалуются на свисающие с крыш домов сосульки
Днём тепло, ночью - морозно
Добавить комментарий: