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В Краснокамске расчеты за холодную воду производит «КРЦ-Прикамье»
Юлия Галкина, начальник управления Краснокамского ГО: "Данный центр является надёжным партнёром, что подразумевает под собою стабильность, бесперебойное принятие показаний и бесперебойное начисление платы за холодное водоснабжение. Информация о передачи показаний была доведена до собственников жилых помещений через стенды многоквартирных домов, а также через сайты "В Контакте", в газете "Краснокамская Звезда". Вопросы, какие поступают, всё решается в рабочем порядке". Первые платежные январские документы уже получили 25 тысяч абонентов. В части оплаты для краснокамцев ничего не изменилось. Оплатить услуги водоснабжения и водоотведения физлицам без комиссии можно: всеми доступными операциями Сбербанка и «Почта банка», через оператора в отделениях "Почты России". При необходимости разобраться в «платежках» помогут специалисты «КРЦ-Прикамье» - как лично при посещении офиса, так и онлайн. Там же через форму обратной связи можно оставить вопрос специалисту.
Алексей Устьянцев, руководитель управления развития и клиентского сервиса ОАО «КРЦ-Прикамье»: "При получении первых квитанций мы рекомендуем сверить все отражённые данные на них, если есть какие-то расхождения, то необходимо нам об этом сообщить, чтобы мы произвели соответствующие корректировки. В случае если квитанция к вам не поступила по каким- то причинам, то мы рекомендуем, незамедлительно об этом сообщить по телефону 989-14, чтобы, мы приняли соответствующие меры".
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