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Губернатор Прикамья: «Принимаем все меры для сохранения в крае социальной и экономической стабильности»
«Каждый из нас следит за ходом специальной операции по защите Донбасса. Считаю, что в нынешней ситуации нам всем необходимо консолидировать силы и поддержать главу государства в принятых им решениях. Главное, что мы можем сделать сейчас со своей стороны – принять все необходимые меры для сохранения в нашем регионе социальной и экономической стабильности», – подчеркнул губернатор.
Глава Прикамья поручил Минпромторгу Прикамья активизировать работу регионального оперативного штаба по мониторингу цен. Это нужно сделать, так как уже появились сообщения о том, что уже поднялись либо в ближайшее время повысятся цены на ряд товаров, в том числе на продукты и лекарства. По словам Дмитрия Махонина, важно оперативно анализировать достоверность информации, и, если факты будут подтверждаться – привлекать УФАС, прокуратуру и другие ведомства для проверки законности, и обоснованности повышения цен.
Кроме того, в ходе аппаратного совещания Дмитрий Махонин поручил заместителям председателя Правительства Пермского края Ольге Антипиной и Алексею Чибисову, а также главе Минстроя Прикамья Андрею Колмогорову оперативно организовать встречи с представителями финансовых организаций и бизнес-сообщества, в том числе строительного сектора. С ними предстоит обсудить текущую ситуацию и дальнейшие перспективы реализации проектов в регионе в связи с возможными изменениями цен. План мероприятий по организации встреч с отраслевыми экспертами необходимо подготовить ко 2 марта. Глава региона подчеркнул, что все проекты в настоящее время реализуются в штатном режиме.
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