← Модульная баня, пляж, площадки для спорта и отдыха. Реконструкция набережной в Закамске продлится два года
В Краснокамске расчеты за холодную воду производит «КРЦ-Прикамье» →
За сутки в Прикамье выявлено 3 809 случаев коронавируса
По состоянию на утро 26 февраля в Пермском крае иммунизацию от COVID-19 однокомпонентной вакциной или первой дозой двухкомпонентных препаратов прошли 1 413 444 человека. 1 353 143 жителя завершили курс вакцинации.
На сегодняшний день в Пермском крае в стационарах, перепрофилированных под лечение от COVID-19, в тяжелом состоянии находятся 319 пациентов. Из них 106 подключены к аппаратам ИВЛ. С начала пандемии в Прикамье от новой коронавирусной инфекции скончался 8 348 человек.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Модульная баня, пляж, площадки для спорта и отдыха. Реконструкция набережной в Закамске продлится два года
На автобусном маршруте №57 произошли изменения
С 1 марта в Перми ограничат движение грузового транспорта
Налоговая приостановила очный прием и обслуживание посетителей
В Прикамье более 244 тысяч человек начали ревакцинацию от коронавируса
С начала года в Прикамье заменили 64 лифта в 22 домах
Пермяки жалуются на свисающие с крыш домов сосульки
Днём тепло, ночью - морозно
В России досрочно приостанавливают продажу туров с кешбэком
В Перми обсудили реализацию проекта «Ментальное здоровье»
Добавить комментарий: