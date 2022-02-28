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Модульная баня, пляж, площадки для спорта и отдыха. Реконструкция набережной в Закамске продлится два года
Подрядчик должен выполнить укрепление берега, оборудовать на территории детскую площадку, зоны для тихого отдыха и спорта. Обновится променадная часть, восстановят освещение, приведут в порядок пляж, где появится вся необходимая инфраструктура для летнего досуга у воды. Для любителей моржевания и закаливания планируется установить модульную баню и теплые душевые.
Реконструкция набережной на правом берегу Камы начнется уже этой весной и будет проводиться в течение двух лет.
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