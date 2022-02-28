← С 1 марта в Перми ограничат движение грузового транспорта
Модульная баня, пляж, площадки для спорта и отдыха. Реконструкция набережной в Закамске продлится два года →
На автобусном маршруте №57 произошли изменения
Актуальное расписание, а также движение транспорта в режиме онлайн можно посмотреть на сайте МКУ «Гортранс» или в его мобильной версии.
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