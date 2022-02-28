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С 1 марта в Перми ограничат движение грузового транспорта
При этом, как сообщили в администрации Перми, в итоговой схеме движения грузового транспорта были учтены предложения бизнеса. Так, ограничения были сняты с ряда улиц, активно используемых для подъезда к промышленным предприятиям, торгово-логистическим объектам. Также принято решение о введении на первом этапе ограничений лишь в часы максимальной нагрузки на улично-дорожную сеть города – ежедневно с 07:00 до 11:00 и с 17:00 до 20:00.
Изменения в схеме движения грузового транспорта позволят сократить задержки движения общественного и личного транспорта из-за движения и стоянки грузовиков, а также повысить безопасность пешеходов.
Введение ограничений для движения грузового транспорта не означает его полного запрета, подчеркнули в мэрии Перми. В соответствии с правилами дорожного движения, действие дорожных знаков, запрещающих движение грузовых автомобилей в дневное время, не будет распространяться на грузовые автомобили без прицепа с разрешенной максимальной массой не более 26 тонн, которые обслуживают предприятия, находящиеся в обозначенной зоне.
Контроль за соблюдением установленных ограничений будет осуществляться сотрудниками полиции.
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