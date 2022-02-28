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Налоговая приостановила очный прием и обслуживание посетителей
Прием всей корреспонденции на бумажном носителе будет вестись исключительно через бокс для приема входящей корреспонденции, расположенный во входной зоне каждого налогового органа. Рекомендуется на документах (конвертах в случае представления документов большого объема) указывать номера контактных телефонов для оперативного решения возможных вопросов.
"На сайте Федеральной налоговой службы предусмотрено большое количество интерактивных сервисов для всех категорий налогоплательщиков - физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Самый востребованный - личный кабинет. Физические лица могут подать декларацию 3 НДФЛ, отчитаться о своих доходах за прошлый год непосредственно через личный кабинет налогоплательщика, направив документы в электронном виде. Можно будет отслеживать ход подачи декларации, рассмотрения заявления, возврат денежных средств. Физические лица смогут также запрашивать иную информацию, обращения можно отправить также через личный кабинет налогоплательщика. Индивидуальные предприниматели или юридические лица также могут взаимодействовать с налоговой службой по телекоммуникационным каналам связи, направив свои обращения, заявления, иную отчетность" , - сообщила пресс-секретарь Управления ФНС России по Пермскому краю Наталья Пономарёва.
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