В Прикамье более 244 тысяч человек начали ревакцинацию от коронавируса

По данным Министерства здравоохранения Пермского края на утро 28 февраля, с начала массовой иммунизации от COVID-19 в регионе первичную вакцинацию прошли более 1 млн 167 тыс. жителей (58,5% от всего взрослого населения), в том числе однокомпонентным препаратом. Более 1 тыс. человек впервые сделали прививки за прошедшую неделю.Еще 244,8 тыс. жителей края приступили к ревакцинации, из которых 5,7 тыс. вакцинировались за последние 7 дней. При этом 229,4 тыс. граждан уже завершили курс иммунизации, в том числе однокомпонентной вакциной (4,4 тыс. жителей – за прошедшую неделю). Специалисты Минздрава напоминают, что для поддержания существующего коллективного иммунитета рекомендовано проходить ревакцинацию через 6 месяцев после проведения предыдущей вакцинации.Кроме того, в Прикамье продолжается иммунизация подростков двухкомпонентной вакциной «Спутник-М», которую уже прошли более 1,6 тыс. несовершеннолетних (75,7 % от поступившей вакцины). Оставшиеся комплекты также уже распределены, на основании письменных согласий, поступивших от родителей.