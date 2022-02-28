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В Прикамье более 244 тысяч человек начали ревакцинацию от коронавируса
Еще 244,8 тыс. жителей края приступили к ревакцинации, из которых 5,7 тыс. вакцинировались за последние 7 дней. При этом 229,4 тыс. граждан уже завершили курс иммунизации, в том числе однокомпонентной вакциной (4,4 тыс. жителей – за прошедшую неделю). Специалисты Минздрава напоминают, что для поддержания существующего коллективного иммунитета рекомендовано проходить ревакцинацию через 6 месяцев после проведения предыдущей вакцинации.
Кроме того, в Прикамье продолжается иммунизация подростков двухкомпонентной вакциной «Спутник-М», которую уже прошли более 1,6 тыс. несовершеннолетних (75,7 % от поступившей вакцины). Оставшиеся комплекты также уже распределены, на основании письменных согласий, поступивших от родителей.
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