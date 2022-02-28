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В Прикамье более 244 тысяч человек начали ревакцинацию от коронавируса →
С начала года в Прикамье заменили 64 лифта в 22 домах
Новые лифтовые кабины безопасны и комфортны. Они оснащены звуковой системой оповещения, жидкокристаллическими дисплеями, светодиодным освещением, зеркалами и датчиками, которые не дают дверям закрыться, если в проеме находится человек. Кроме того, транспортные устройства быстрее работают и гораздо вместительнее старых лифтов: грузоподъемность пассажирского увеличена на 80 кг, а грузопассажирского – на 100 кг.Всего в 2022 году Фондом капитального ремонта Пермского края запланирована замена 134 лифтов в 47 многоквартирных домах Прикамья.
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