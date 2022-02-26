В Перми обсудили реализацию проекта «Ментальное здоровье»

Рабочая группа Пермского края, куда входят министры здравоохранения, образования, спорта, руководители вузов и профильных ведомств, представители общественных организаций при участии помощника полномочного представителя президента в Приволжском округе Владимира Колчина обсудили ход реализации в регионе проекта «Ментальное здоровье». Последний был инициирован полпредом Игорем Комаровым и его помощник прибыл в Прикамье именно по этой причине. Колчин уже побывал в учебно-тренировочной квартире для детей-инвалидов, увидел рабочие места, созданные людям с ограниченными возможностями здоровья, и познакомился с ресурсным классом в 47-й пермской школе и центром «РАС» для ребят с расстройствами аутистического спектра. Добавлю, что последний должен разместиться на базе детской поликлиники №6 в конце этого года. На заседании с министрами Владимир Колчин обсудил планы на будущее и ключевые задачи.

Владимир Колчин, помощник полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе: "В образовании уже появились первые инклюзии, это ресурсные классы. Мы вчера посетили школу общеобразовательную, не коррекционную, а общеобразовательную, где инклюзия присутствует. Поэтому те, если коротко, элементы системы, они в Пермском крае уже есть, и их надо сегодня просто развивать".