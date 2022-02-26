Пермский зоопарк закрылся на неопределенное время. Звери остаются в вольерах, а вот посетителей здесь пока не будет.

Суда и штрафов городские власти дожидаться не стали, и с 25 февраля закрыли зоопарк для посещения.

Причина закрытия зоопарка - постановление прокуратуры. С 1 января этого года все подобные учреждения должны иметь лицензию. Наш не подходит сразу по целому ряду критериев.

Артем Пронин, заместитель пермского межрайонного природоохранного прокурора: "Площадь многих вольеров не соответствуют предъявляемым требованиям, кроме того, на территории зоопарка отсутствует изолятор, санитарный блок".

При этом априори выполнить все современные требования по содержанию животных в нынешних границах Пермского зоопарка физически невозможно.

Остается надеяться на строительство нового комплекса зоопарка.

Все работы планировали закончить весной 2018 года. Однако сроки перенесли на 2020-й, а потом и на 2022-й год, но и сейчас есть только строительный забор.

Большая часть из запланированных работ так и осталась на бумаге. Долгие судебные разбирательства уже закончились реальным тюремным сроком в 4 года для бывшего куратора строительства, руководителя проектного офиса «РЖД-Строй» Ильи Козырева. Дела в отношении еще трех подозреваемых продолжаются.

Анна Кисель, прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Пермского края: "Подписаны обвинительные заключения по основному уголовному делу в отношении организатора и иных соучастников данного преступления".

Очередной срок сдачи первой очереди нового зоопарка намечен на сентябрь этого года. За строительным забором припаркованы машины, но никакой активной деятельности не замечено. А животные в старом зоопарке пока остаются - пусть и сытые, но немного одинокие, все-таки уже привыкли к посетителям.