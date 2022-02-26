← В Перми пожилая женщина пострадала при сходе снега с крыши и была госпитализирована
Пермский зоопарк закрылся на неопределенное время
Пермский зоопарк закрылся на неопределенное время. Звери остаются в вольерах, а вот посетителей здесь пока не будет.
Суда и штрафов городские власти дожидаться не стали, и с 25 февраля закрыли зоопарк для посещения.
Причина закрытия зоопарка - постановление прокуратуры. С 1 января этого года все подобные учреждения должны иметь лицензию. Наш не подходит сразу по целому ряду критериев.
Артем Пронин, заместитель пермского межрайонного природоохранного прокурора: "Площадь многих вольеров не соответствуют предъявляемым требованиям, кроме того, на территории зоопарка отсутствует изолятор, санитарный блок".
При этом априори выполнить все современные требования по содержанию животных в нынешних границах Пермского зоопарка физически невозможно.
Остается надеяться на строительство нового комплекса зоопарка.
Все работы планировали закончить весной 2018 года. Однако сроки перенесли на 2020-й, а потом и на 2022-й год, но и сейчас есть только строительный забор.
Большая часть из запланированных работ так и осталась на бумаге. Долгие судебные разбирательства уже закончились реальным тюремным сроком в 4 года для бывшего куратора строительства, руководителя проектного офиса «РЖД-Строй» Ильи Козырева. Дела в отношении еще трех подозреваемых продолжаются.
Анна Кисель, прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Пермского края: "Подписаны обвинительные заключения по основному уголовному делу в отношении организатора и иных соучастников данного преступления".
Очередной срок сдачи первой очереди нового зоопарка намечен на сентябрь этого года. За строительным забором припаркованы машины, но никакой активной деятельности не замечено. А животные в старом зоопарке пока остаются - пусть и сытые, но немного одинокие, все-таки уже привыкли к посетителям.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В Перми пожилая женщина пострадала при сходе снега с крыши и была госпитализирована
Ярмарка «Регионы России» проработает в Перми два дня
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 25.02.2022
Депутаты перераспределили бюджетные миллионы
В Прикамье ожидаются сильные ночные заморозки
Сборная России обыграла команду Нидерландов в отборочном матче ЧМ-2023 по баскетболу
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 24.02.2022
Новогодье, до свидания!
В Доме Мешкова отпраздновали "красный день календаря"
Число заболевших коронавирусом в Прикамье превысило 300 тысяч
Добавить комментарий: