В России досрочно приостанавливают продажу туров с кешбэком
Догузова также сообщила, что сумма, которая была запланирована на текущий этап программы, уже практически полностью начислена туристам. Программой воспользовалось уже почти 700 тысяч человек. По словам руководителя ведомства, они приобрели поездки с кешбэком на 12 млрд руб. В соответствии с условиями, людям вернулось уже более 2,5 млрд руб.
«Поэтому окно продаж будет завершено досрочно — в ночь на 1 марта. У всех, кто планировал воспользоваться программой, есть ещё несколько дней, чтобы это сделать. В этом году будет ещё одно окно продаж — уже на осень-зиму. О точных датах продаж будет объявлено чуть позже», — добавили в Ростуризме.
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