В Перми пожилая женщина пострадала при сходе снега с крыши и была госпитализирована, сообщает пресс-служба МВД. Счет поврежденных машин уже идет на десятки. Уже месяц квартальные инспекторы проверяют качество уборки кровель, больше 6 тысяч предписаний выдано и многие устранены. Но, как оказалось, этих усилий не достаточно.

Фотографию парковки возле дома по улице Крупской жильцы опубликовали в четверг. Высота сосулек над машинами достигала почти двух метров. Спустя сутки крышу все же почистили от них.

Кого именно благодарить за уборку крыши от наледи - обслуживающую организацию, либо оттепель - жильцы в догадках. На сайте «Управляем вместе» ответ от районной администрации пока готовится.

Сейчас вся опасность переместилась с крыши на землю. Как можно заметить, теперь все ледовые глыбы мешают проходу местным жильцам.

За минувшие дни количество происшествий со сходом льда с крыш в Перми пошло на десятки. Две одинаковые истории произошли на улице Островского и у торгового центра «Триада». Там снежные лавины сошли на припаркованные автомобили, выбив стекла и помяв крышу. А это Закамск. Здесь чудом обошлось без жертв - лед упал прямо перед подъездом, заблокировав дверь. А вот улица Краснополянская, где люди долго жаловались коммунальщикам на сосули. В итоге: лед сам рухнул вниз и проломил козырьки подъездов.

В связи с оттепелью коммунальные службы усилили работу по уборке крыш от снега.

А вот в микрорайоне Южный, по сообщениям местных жителей, снег пришлось очищать уже после происшествия. С крыши дома по улице Казахская на одну из жительниц упала снежная глыба. В пермской полиции говорят: женщина получила черепно-мозговую травму. Ведется расследование.

Вячеслав Баяндин, референт ОИиОС ГУ МВД России по Пермскому краю: "В отдел полиции Свердловского района поступило сообщение о том, что с крыши одного из жилых домов по улице Казахская на пенсионерку 1935 года рождения упал лёд. Женщина госпитализирована. В настоящее время полицией восстанавливаются все обстоятельства инцидента".

В городской мэрии сообщили: по результатам проверок качества уборки крыш от снега за месяц - около шести тысяч крыш в Перми были признаны опасными. Больше половины нарушений уже устранены. Сообщать о свисающих сосульках на крышах домов необходимо в обслуживающую организацию. В случае бездействия - звонить в надзорные органы для оперативной реакции.