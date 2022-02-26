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Ярмарка «Регионы России» проработает в Перми два дня

Всего два дня в Перми проработает ярмарка «Регионы России» - одна из самых популярных у жителей краевой столицы.
На прилавках товары от различных производителей России и зарубежья. Акцент на весенний ассортимент. Полезные и практичные товары для сада и дома и себе пригодятся, и отличным подарком к 8 Марта станут.
К началу весеннего сезона - демисезонная одежда, головные уборы, платки и палантины. Огромный выбор трикотажа, домашний текстиль, бижутерия, изделия из кожи.
В лавке с белорусским льном подарок к 8 марта можно подобрать традиционный, но всегда желанный. Это, например, комплект кухонных полотенец, 7 штук или банное из варёного льна, известное как зефирка.
Гастрономические ряды влекут покупателей ароматом домашних специй и чая. Свои деликатесные сыры, колбасы и сладости продавцы предлагают перед покупкой дегустировать. Новинка – горно-алтайская ягода йошта в шоколаде.
В ассортименте молочные продукты из Удмуртии, мёд, орехи и сухофрукты. «Регионы России» продолжат работу на Пермской ярмарке до конца недели с 10.00 до 19.00 часов.

Опубликовано: 26.02.2022 в 09:30 в рубрике - Вести Пермь

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← «Вести Пермь ONLINE» - выпуск 25.02.2022

В Перми пожилая женщина пострадала при сходе снега с крыши и была госпитализирована →

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