Ярмарка «Регионы России» проработает в Перми два дня

Всего два дня в Перми проработает ярмарка «Регионы России» - одна из самых популярных у жителей краевой столицы.На прилавках товары от различных производителей России и зарубежья. Акцент на весенний ассортимент. Полезные и практичные товары для сада и дома и себе пригодятся, и отличным подарком к 8 Марта станут.К началу весеннего сезона - демисезонная одежда, головные уборы, платки и палантины. Огромный выбор трикотажа, домашний текстиль, бижутерия, изделия из кожи.В лавке с белорусским льном подарок к 8 марта можно подобрать традиционный, но всегда желанный. Это, например, комплект кухонных полотенец, 7 штук или банное из варёного льна, известное как зефирка.Гастрономические ряды влекут покупателей ароматом домашних специй и чая. Свои деликатесные сыры, колбасы и сладости продавцы предлагают перед покупкой дегустировать. Новинка – горно-алтайская ягода йошта в шоколаде.В ассортименте молочные продукты из Удмуртии, мёд, орехи и сухофрукты. «Регионы России» продолжат работу на Пермской ярмарке до конца недели с 10.00 до 19.00 часов.