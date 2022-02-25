«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 25.02.2022
Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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17.02.2022 в 13:15
16.02.2022 в 13:05
Прикамье может получить 15 млрд рублей на модернизацию электротранспорта
Пермский край стал одним из 13 регионов-участников федерального инвестпроекта комплексного развития электрического транспорта. Его инициатором выступает Правительство РФ совместно с государственной корпорацией развития ВЭБ.РФ. Проект позволит регионам обновить инфраструктуру и закупить новые трамваи и электробусы.
16.02.2022 в 08:35
10.02.2022 в 12:10
09.02.2022 в 11:15
16.02.2022 в 16:00
08.02.2022 в 21:43
07.02.2022 в 17:50
04.02.2022 в 10:23
02.02.2022 в 17:20
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 25.02.2022
В Перми временно закроют движение на участке улицы Вишерской
В этом году в Прикамье ликвидируют 23 крупные свалки
В Пермь для тестовой эксплуатации прибыл электробус
В отборе Кубка мира по баскетболу Россия победила Нидерланды со счетом 80:69
6-летнему Ване Гладких нужна помощь
"Т Плюс" дает ответы на самые актуальные вопросы потребителей
Два пермских кинофестиваля претендуют на федеральную поддержку
На создание фильма «Мистер Нокаут» ушло больше трех лет
На ул. Чернышевского ведутся экстренные работы на теплосетях
За сутки в Прикамье выявлено 4 052 случая коронавируса
В налоговых органах Пермского края вновь приостанавливается прием налогоплательщиков
Пермские энтузиасты собрали уникальную коллекцию мотоциклов
В Прикамье будут развивать общественный проект «Ментальное здоровье»
С начала года 90 собак из муниципального приюта Перми обрели новых хозяев
Как в Прикамье будут решать проблему нехватки рабочих кадров
Гайва осталась без холодной воды
"Мы уже семь лет стоим в очереди". В Перми распределили альтернативные участки для многодетных
Депутаты перераспределили бюджетные миллионы
В Прикамье ожидаются сильные ночные заморозки
Сборная России обыграла команду Нидерландов в отборочном матче ЧМ-2023 по баскетболу
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 24.02.2022
В Доме Мешкова отпраздновали "красный день календаря"
Число заболевших коронавирусом в Прикамье превысило 300 тысяч
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Депутаты перераспределили бюджетные миллионы
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 24.02.2022
Новогодье, до свидания!
В Доме Мешкова отпраздновали "красный день календаря"
Число заболевших коронавирусом в Прикамье превысило 300 тысяч
В Пермском крае по концессионным соглашениям построят еще 5 школ
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Что-то пошло не так... Испытания электробуса откладываются
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