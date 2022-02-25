Депутаты перераспределили бюджетные миллионы
За счет остатков средств и увеличения доходов бюджета предусмотрено сохранить целевое назначение расходов прошлого года. 543 млн. рублей планируется направить на оплату контрактов, заключенных в 2021 году, в частности: на ремонт улицы Ленина - 219 миллионов, строительство автодорог и сетей наружного освещения – 23 млн, благоустройство сквера на эспланаде и бульвара Комсомольского проспекта – 96 млн, строительство и реконструкцию объектов социальной сферы – 95 млн. рублей.
Также сохранено целевое назначение расходов прошлого года. Так, на реализацию региональной программы по расселению аварийного жилья планируется направить 189 млн, на изъятие земельных участков для строительства дорог 62 млн., на обустройство остановочных комплексов 28 с половиной млн. рублей. Дополнительные средства будут направлены на завершение ремонтных работ в школе №79 – это 46 млн. рублей, на строительство второго напорного коллектора от насосной станции «Речник» – 278 млн. рублей, на содержание остановочных пунктов 10 млн. рублей и содержание переданных в муниципальную собственность автодорог – 12,7 млн. рублей.
Для привлечения софинансирования из краевого бюджета выделяются средства на приобретение оборудования для профильных медицинских классов двух школ города – 7 млн. рублей, и на выполнение ремонтных работ на объектах культурного наследия – 1,3 млн. рублей.
«Все деньги будут использованы строго по назначению, и я считаю, что распределение было сделано правильно», – прокомментировала принятые поправки первый заместитель председателя Пермской городской думы Наталья Мельник.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В Прикамье ожидаются сильные ночные заморозки
Сборная России обыграла команду Нидерландов в отборочном матче ЧМ-2023 по баскетболу
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 24.02.2022
Новогодье, до свидания!
В Доме Мешкова отпраздновали "красный день календаря"
Число заболевших коронавирусом в Прикамье превысило 300 тысяч
В Пермском крае по концессионным соглашениям построят еще 5 школ
В Прикамье временно закрыты две ледовые переправы
Что-то пошло не так... Испытания электробуса откладываются
Из Перми отменены авиарейсы в Ростов-на-Дону и Краснодар
Добавить комментарий: