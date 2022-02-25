Депутаты перераспределили бюджетные миллионы

Депутаты Пермской городской думы на пленарном заседании внесли изменений в бюджет города на ближайшие три года. В результате доходная часть увеличена в этом году на – 231 млн. рублей, расходная на – 882 миллионов, в том числе за счет распределения остатков средств, образовавшихся по состоянию на 1 января 2022 года, в сумме 651 млн. рублей.За счет остатков средств и увеличения доходов бюджета предусмотрено сохранить целевое назначение расходов прошлого года. 543 млн. рублей планируется направить на оплату контрактов, заключенных в 2021 году, в частности: на ремонт улицы Ленина - 219 миллионов, строительство автодорог и сетей наружного освещения – 23 млн, благоустройство сквера на эспланаде и бульвара Комсомольского проспекта – 96 млн, строительство и реконструкцию объектов социальной сферы – 95 млн. рублей.Также сохранено целевое назначение расходов прошлого года. Так, на реализацию региональной программы по расселению аварийного жилья планируется направить 189 млн, на изъятие земельных участков для строительства дорог 62 млн., на обустройство остановочных комплексов 28 с половиной млн. рублей. Дополнительные средства будут направлены на завершение ремонтных работ в школе №79 – это 46 млн. рублей, на строительство второго напорного коллектора от насосной станции «Речник» – 278 млн. рублей, на содержание остановочных пунктов 10 млн. рублей и содержание переданных в муниципальную собственность автодорог – 12,7 млн. рублей.Для привлечения софинансирования из краевого бюджета выделяются средства на приобретение оборудования для профильных медицинских классов двух школ города – 7 млн. рублей, и на выполнение ремонтных работ на объектах культурного наследия – 1,3 млн. рублей.«Все деньги будут использованы строго по назначению, и я считаю, что распределение было сделано правильно», – прокомментировала принятые поправки первый заместитель председателя Пермской городской думы Наталья Мельник.