← Сборная России обыграла команду Нидерландов в отборочном матче ЧМ-2023 по баскетболу
В Прикамье ожидаются сильные ночные заморозки
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← Сборная России обыграла команду Нидерландов в отборочном матче ЧМ-2023 по баскетболу
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17.02.2022 в 13:15
16.02.2022 в 13:05
Прикамье может получить 15 млрд рублей на модернизацию электротранспорта
Пермский край стал одним из 13 регионов-участников федерального инвестпроекта комплексного развития электрического транспорта. Его инициатором выступает Правительство РФ совместно с государственной корпорацией развития ВЭБ.РФ. Проект позволит регионам обновить инфраструктуру и закупить новые трамваи и электробусы.
16.02.2022 в 08:35
10.02.2022 в 12:10
09.02.2022 в 11:15
16.02.2022 в 16:00
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07.02.2022 в 17:50
04.02.2022 в 10:23
02.02.2022 в 17:20
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Сборная России обыграла команду Нидерландов в отборочном матче ЧМ-2023 по баскетболу
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Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Сборная России обыграла команду Нидерландов в отборочном матче ЧМ-2023 по баскетболу
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 24.02.2022
Новогодье, до свидания!
В Доме Мешкова отпраздновали "красный день календаря"
Число заболевших коронавирусом в Прикамье превысило 300 тысяч
В Пермском крае по концессионным соглашениям построят еще 5 школ
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Что-то пошло не так... Испытания электробуса откладываются
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