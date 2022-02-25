Сборная России обыграла команду Нидерландов в отборочном матче ЧМ-2023 по баскетболу
В первой половине встречи соперники продемонстрировали равный баскетбол и разница в счёте была минимальной. Все изменилось после большого перерыва. Россияне выдали рывок +12 и больше преимущества не упустили. Гости попытались вернуться в игру, но надёжная защита хозяев и успешные действия в атаке не позволили переломить ход матча.
Уже по традиции одну из домашних игр квалификации национальная сборная проводит в Перми. На паркете УДС "Молот" россияне не потерпели еще ни одного поражения. А серия насчитывает уже 13 игр.
По итогам матча в активе команды 3 победы. Ранее они обошли сборные Италии и Исландии, но впереди серия выездных игр, подойти к котором главный тренер Зоран Лукич рассчитывает со 100% результатом.
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