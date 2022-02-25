Сборная России обыграла команду Нидерландов в отборочном матче ЧМ-2023 по баскетболу

24 февраля в пермском УДС «Молот» сборная РФ по баскетболу провела первую игру квалификационного матча Кубка мира - 2023. Наши спортсмены встретились на паркете с национальной командой Нидерландов. Со счетом 80:69 россияне обошли соперников. Лучшим игроком матча стал Артём Комолов, который принес команде 17 очков. Поддержать нашу сборную в Перми собрались болельщики из Прикамья и других регионов.В первой половине встречи соперники продемонстрировали равный баскетбол и разница в счёте была минимальной. Все изменилось после большого перерыва. Россияне выдали рывок +12 и больше преимущества не упустили. Гости попытались вернуться в игру, но надёжная защита хозяев и успешные действия в атаке не позволили переломить ход матча.Уже по традиции одну из домашних игр квалификации национальная сборная проводит в Перми. На паркете УДС "Молот" россияне не потерпели еще ни одного поражения. А серия насчитывает уже 13 игр.По итогам матча в активе команды 3 победы. Ранее они обошли сборные Италии и Исландии, но впереди серия выездных игр, подойти к котором главный тренер Зоран Лукич рассчитывает со 100% результатом.