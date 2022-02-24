В Доме Мешкова отпраздновали "красный день календаря"
В Доме Мешкова провели полноценный мастер-класс по холодному оружию. Для знакомства в свободном доступе сабли, рапиры и двуручные мечи - всё из разных исторических эпох, но, как утверждают ведущие, баланс и вес переданы точно. Самое главное - ощущение стали в руке.Еще один удивительный случай - когда в одном зале встречаются воины разных времен, начиная с пехотинцев 9 века и заканчивая солдатом спецподразделения века 21.Как говорят реконструкторы, удобство и комфорт обмундирования от эпохи мало зависят.Разве что парадная форма времен 1812 года для постоянного ношения мало подходит.Еще один мастер-класс научит изготовлению орудий среднекаменного века. Всё делается на глазах у зрителей.Исходный материал лежит под ногами. На изготовление одного скребка уходит 10-15 минут. Результат пусть музею и не оставишь, но для понимания обычной бытовой истории мезолита очень помогает.Станок Гуттенберга - самое мирное развлечение. На клише наносят краску, давят прессом, отпускают - и получают оттиск с изображением Дома Мешкова.Так в России начали печатать первые книги. За 4 столетия разве что скорости прибавилось, суть процесса осталась неизменной.В День защитника Отечества - или красный день календаря - как его называют в краеведческом музее, посетители могли пройти квест, принять участие во всех мастер-классах. В качестве приза - небольшой памятный подарок.
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