В Доме Мешкова отпраздновали "красный день календаря"

В Доме Мешкова, где расположен Пермский краеведческий музей, в День защитника Отечества раздавался сабельный звон, а еще можно было встретить солдат самых разных эпох, напечатать на типографском станке гравюру и научиться делать каменные орудия. Серию мастер-классов объединили под названием "Красный день календаря".Сабельный звон посреди музейных витрин только поначалу звучит непривычно. В День защитника Отечества возможно всё.В Доме Мешкова провели полноценный мастер-класс по холодному оружию. Для знакомства в свободном доступе сабли, рапиры и двуручные мечи - всё из разных исторических эпох, но, как утверждают ведущие, баланс и вес переданы точно. Самое главное - ощущение стали в руке.Еще один удивительный случай - когда в одном зале встречаются воины разных времен, начиная с пехотинцев 9 века и заканчивая солдатом спецподразделения века 21.Как говорят реконструкторы, удобство и комфорт обмундирования от эпохи мало зависят.Разве что парадная форма времен 1812 года для постоянного ношения мало подходит.Еще один мастер-класс научит изготовлению орудий среднекаменного века. Всё делается на глазах у зрителей.Исходный материал лежит под ногами. На изготовление одного скребка уходит 10-15 минут. Результат пусть музею и не оставишь, но для понимания обычной бытовой истории мезолита очень помогает.Станок Гуттенберга - самое мирное развлечение. На клише наносят краску, давят прессом, отпускают - и получают оттиск с изображением Дома Мешкова.Так в России начали печатать первые книги. За 4 столетия разве что скорости прибавилось, суть процесса осталась неизменной.В День защитника Отечества - или красный день календаря - как его называют в краеведческом музее, посетители могли пройти квест, принять участие во всех мастер-классах. В качестве приза - небольшой памятный подарок.