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Число заболевших коронавирусом в Прикамье превысило 300 тысяч
По состоянию на утро 24 февраля в Пермском крае иммунизацию от COVID-19 однокомпонентной вакциной или первой дозой двухкомпонентных препаратов прошли 1 409 067 человек. 1 347 683 жителя завершили курс вакцинации.
На сегодняшний день в Пермском крае в стационарах, перепрофилированных под лечение от COVID-19, в тяжелом состоянии находятся 347 пациентов. Из них 113 подключены к аппаратам ИВЛ. С начала пандемии в Прикамье от новой коронавирусной инфекции скончался 8 251 человек.
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