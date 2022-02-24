Новогодье, до свидания!

Главную ёлку Прикамья на пермской эспланаде разобрали и подготовили к перевозке на склад. На прошлой неделе там демонтировали все ледовые конструкции. За несколько дней до начала календарной весны Пермь прощается с атрибутами новогоднего убранства.Еловые лапы - в мешках, железная конструкция сложена для транспортировки. Высота пермской ёлки - 27 метров, это практически высота 9-этажки. В этом году елку еще украшал купол окружностью 47 метров, состоящий из 240 нитей. Сейчас рабочие разбирают основание. Когда сойдет снег на площади появится фонтан.В этом году ледовый городок назывался "Новогодье". Здесь можно было посетить лабиринт "Оливье" или сфотографироваться с "селедкой под шубой". Новогодняя елка у Цирка пока стоит, здесь же продолжает работать новогодняя выставка.Цирк - не единственное в Перми место, где остается пока новогоднее убранство. Пример тому - театр оперы и балета, где продолжает стоять ёлка. По бокам - канделябры. Вечером красиво. Из развлечений - пони с санями. Судя по погоде, это последние выходные, когда можно было прокатиться.Праздник от нас уходит. Главную ёлку разобрали за три дня. Остались запчасти, в скором времени их вывезут.