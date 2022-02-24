Новогодье, до свидания!
Еловые лапы - в мешках, железная конструкция сложена для транспортировки. Высота пермской ёлки - 27 метров, это практически высота 9-этажки. В этом году елку еще украшал купол окружностью 47 метров, состоящий из 240 нитей. Сейчас рабочие разбирают основание. Когда сойдет снег на площади появится фонтан.
В этом году ледовый городок назывался "Новогодье". Здесь можно было посетить лабиринт "Оливье" или сфотографироваться с "селедкой под шубой". Новогодняя елка у Цирка пока стоит, здесь же продолжает работать новогодняя выставка.Цирк - не единственное в Перми место, где остается пока новогоднее убранство. Пример тому - театр оперы и балета, где продолжает стоять ёлка. По бокам - канделябры. Вечером красиво. Из развлечений - пони с санями. Судя по погоде, это последние выходные, когда можно было прокатиться.Праздник от нас уходит. Главную ёлку разобрали за три дня. Остались запчасти, в скором времени их вывезут.
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