← В Прикамье временно закрыты две ледовые переправы
Число заболевших коронавирусом в Прикамье превысило 300 тысяч →
В Пермском крае по концессионным соглашениям построят еще 5 школ
Как сообщили в пресс-службе краевого правительства, документы подписаны представителями инициатора заключения концессионных соглашений – ООО «Сберинфра» и министерством образования и науки Пермского края. Предполагается, что школы в Перми на ул. Кронштадтская, д. Кондратово, с. Лобаново, с. Култаево и с. Гамово будут сданы в 2023 году.
Строительство новых школ в рамках концессионных соглашений планируется осуществить за счет бюджетных средств в размере 3,3 млрд руб., привлеченных в виде капитального гранта (95% – из федерального бюджета и 5% – из регионального), а также за счет средств частного инвестора. Общая стоимость объектов составит более 6,2 млрд рублей.Напомним, первые концессионные соглашения по объектам образования были заключены в прошлом году. «В конце 2021 года были подписаны первые для региона соглашения о государственно-частном партнерстве в сфере образования. Инвестор строит две школы в краевой столице на 1050 мест каждая. Сейчас, например, частная инициатива позволяет нам возводить школу на Кронштадтской, которой вообще не было в планах на ближайшие 10 лет. Благодаря новым объектам сможем решить проблему загруженности школ», – отметила министр образования Пермского края Раиса Кассина.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В Прикамье временно закрыты две ледовые переправы
Что-то пошло не так... Испытания электробуса откладываются
Из Перми отменены авиарейсы в Ростов-на-Дону и Краснодар
Не застольем единым. Как в Перми отметили День защитника Отечества
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 23.02.2022
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 22.02.2022
Прикамцы включены в основной состав Паралимпийской сборной России
Итоги зимней Олимпиады оценили в министерстве физической культуры и спорта Пермского края
Экстремальное подземелье: в Перми запустили экскурсию по реке Стикс
Впервые за 2 недели в крае выявлено менее 5 тысяч новых заболевших COVID-19
Добавить комментарий: