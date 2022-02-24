В Пермском крае по концессионным соглашениям построят еще 5 школ

Краевые власти заключили концессионные соглашения на строительство пяти школ в столице Прикамья и Пермском районе. Благодаря привлечению частных инвестиций сроки возведения ряда объектов удалось сдвинуть на 4-7 лет раньше запланированного. Всего планируется создать свыше 4,6 тыс. новых мест для школьников.Как сообщили в пресс-службе краевого правительства, документы подписаны представителями инициатора заключения концессионных соглашений – ООО «Сберинфра» и министерством образования и науки Пермского края. Предполагается, что школы в Перми на ул. Кронштадтская, д. Кондратово, с. Лобаново, с. Култаево и с. Гамово будут сданы в 2023 году.Строительство новых школ в рамках концессионных соглашений планируется осуществить за счет бюджетных средств в размере 3,3 млрд руб., привлеченных в виде капитального гранта (95% – из федерального бюджета и 5% – из регионального), а также за счет средств частного инвестора. Общая стоимость объектов составит более 6,2 млрд рублей.Напомним, первые концессионные соглашения по объектам образования были заключены в прошлом году. «В конце 2021 года были подписаны первые для региона соглашения о государственно-частном партнерстве в сфере образования. Инвестор строит две школы в краевой столице на 1050 мест каждая. Сейчас, например, частная инициатива позволяет нам возводить школу на Кронштадтской, которой вообще не было в планах на ближайшие 10 лет. Благодаря новым объектам сможем решить проблему загруженности школ», – отметила министр образования Пермского края Раиса Кассина.