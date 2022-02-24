← Что-то пошло не так... Испытания электробуса откладываются
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В Прикамье временно закрыты две ледовые переправы
Как сообщили в ГУ МЧС России по Пермскому краю, в регионе продолжают работает 10 ледовых переправ - в Гайнском муниципальном округе открыты 3 ледовые переправы, в Кунгурском муниципальном округе – 1, в Соликамском городском округе – 3, в Косинском муниципальном округе – 1, в Чусовском городском округе – 2.
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