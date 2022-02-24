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Что-то пошло не так... Испытания электробуса откладываются
Как пояснили в департаменте транспорта администрации Перми, зарядка не смогла заработать, причину неполадки на месте устранить не удалось.
Как сообщалось ранее, электробус должен пройти в Перми 2-месячные испытания, в ходе которых будет дана оценка удобства эксплуатации, также влияния климата на работу аккумуляторов. Производитель уверяет, что батареям не страшен даже 40-градусный мороз, емкости хватает на 70 км хода, а специальная зарядка занимает 15-20 минут. Запустить электробус планируется на маршруте Пермь-2 - ул. Гусарова.
Впрочем, электробус в Пермь еще не прибыл, а зарядка уже вышла из строя.
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