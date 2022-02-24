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Из Перми отменены авиарейсы в Ростов-на-Дону и Краснодар
Напомним, сегодня Росавиация приостановила работу 12 аэропортов на юге России - это аэропорты Ростова-на-Дону, Краснодара, Анапы, Геленджика, Элисты, Ставрополя, Белгорода, Брянска, Орла, Курска, Воронежа, Симферополя. Из-за специальной военной операции на Донбассе зона для полетов признана небезопасной для гражданских военных судов. В связи с этим рейс А4 Пермь-Ростов-на-Дону совершил посадку в Саратове, а рейс DP 947 Пермь-Стамбул вернулся в аэропорт Большое Савино.
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