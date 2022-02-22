Итоги зимней Олимпиады оценили в министерстве физической культуры и спорта Пермского края

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"Спортсмены действительно работали на пределе своих возможностей. И мне кажется, что те аплодисменты, которыми встречали пермяки и гости города олимпийцев, это и признание, и народная любовь, благодарность спортсменам за то, что они показывают, какая она - другая Россия" , - отметила министр физической культуры и спорта Пермского края Татьяна Чеснокова.
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