Прикамцы включены в основной состав Паралимпийской сборной России

В расширенный состав сборной России на зимних Олимпийских играх в Пекине вошли 24 спортсмена из Пермского края и 9 из них – в основной состав. Это Мария Истомина (лыжные гонки), Евгений Климов (прыжки на лыжах с трамплина), Татьяна Иванова и Екатерина Катникова (санный спорт). При этом вся команда сборной России по фристайлу состоит из воспитанниц чусовской спортшколы «Огонек» им. Л.Д. Постникова: на Игры в Пекин отправились Анастасия Смирнова, Виктория Лазаренко, Анастасия Первушина и Полина Чудинова. Также в основной состав сборной вошла биатлонистка Валерия Васнецова. Но, к сожалению, девушка уже не сможет выступить из-за 2-х положительных ПЦР-тестов на COVID-19. Как сообщила сегодня министр физической культуры и спорта Пермского края Татьяна Чеснокова, все спортсмены прибыли в Пекин и прошли тестирование на COVID-19. Олимпийские игры стартуют 4 февраля.