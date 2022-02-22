Прикамцы включены в основной состав Паралимпийской сборной России
В список запасных вошли Николай Бурдов, Влада Умрилова и ее спортсмен ведущий Артем Веселов.
XIII зимние Паралимпийские игры в Пекине стартуют 4 по 13 марта.
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17.02.2022 в 13:15
16.02.2022 в 13:05
Прикамье может получить 15 млрд рублей на модернизацию электротранспорта
Пермский край стал одним из 13 регионов-участников федерального инвестпроекта комплексного развития электрического транспорта. Его инициатором выступает Правительство РФ совместно с государственной корпорацией развития ВЭБ.РФ. Проект позволит регионам обновить инфраструктуру и закупить новые трамваи и электробусы.
16.02.2022 в 08:35
10.02.2022 в 12:10
09.02.2022 в 11:15
16.02.2022 в 16:00
08.02.2022 в 21:43
07.02.2022 в 17:50
04.02.2022 в 10:23
02.02.2022 в 17:20
Прикамцы включены в основной состав Паралимпийской сборной России
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Итоги зимней Олимпиады оценили в министерстве физической культуры и спорта Пермского края
Экстремальное подземелье: в Перми запустили экскурсию по реке Стикс
Впервые за 2 недели в крае выявлено менее 5 тысяч новых заболевших COVID-19
Автоклубы покоряют прикамскую глубинку
«Агростартап»: на получение гранта заявились 66 фермеров
Власти Прикамья и «СВЕЗА» заключили соглашение о социально-экономическом развитии поселка Уральский
В Перми проходит донорская акция «Дар Отечеству»
22.02.2022: в Перми в «красивую» дату зарегистрировать брак собираются 225 пар
Осторожно: возможен сход снега с крыш
Депутаты Пермской городской Думы перераспределят 900 миллионов рублей
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