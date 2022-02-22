Экстремальное подземелье: в Перми запустили экскурсию по реке Стикс

В Перми экстремалы-диггеры открыли новый туристический маршрут по подземной части речки Стикс. Приток Егошихи был назван так еще в 19-м веке за то, что течем между жилыми кварталами и первым городским кладбищем.Здесь начинается экскурсия именно по подземной части Стикса. Речь идет не о мифической, а вполне о реальной небольшой, похожей на ручей, пермской речушке Стикс. Она является левым притоком Егошихи. Протяженность – около трех километров. Течет и на поверхности, и под землей. Как раз там, где русло скрыто от глаз, начал проводить экскурсии пермский блогер Андрей Фадеев.К такой прогулке нужно быть готовым заранее, морально и физически. Сначала нужно гусиным шагом пробираться в ржавой трубе, она приведет к водопаду. Коллектор, по которому бежит вода, находится примерно на четыре метра выше. Туда забираются по лестнице и продолжают путь уже в полный рост до тупика.В путешествие по подземному Стиксу обязательно потребуются высокие сапоги, нужно будет передвигаться по воде, а также желательна спецодежда. Под землей нужно будет пройти не менее 200 метров.По дороге экскурсовод рассказывает историю этой небольшой реки. Она получила свое название еще в начале 19 века. Ее можно увидеть на картах, датируемых 1823 годом. Русло отделяло город от Егошихинского кладбища, и как бы разделяло миры живых и мертвых. Оттого ее и сравнили с подземной рекой из древнегреческих мифов.Андрей Фадеев, экскурсовод: "Когда приезжал в Пермь Александр I, вышел он на берег реки, смотрит, на той стороне кладбище, и говорит: здесь Стикс какой-то. С легкой руки так и начали называть Стиксом".В легендах о греческом Стиксе говорится о паромщике Хароне – мрачном старце. Именно он на лодке переправлял души людей из мира живых в подземное царство мертвых. За это он брал плату – две монеты, которые оставляли на глазах умерших.Приглашают на прогулку по пермскому Стиксу людей старше 18 лет. Андрей Фадеев, как Харон, проведет по подземным водам. Вместо двух монет возьмет 950 рублей, но обещает, что все вернутся живыми и невредимыми.Игорь Серебрянников, директор компании «Живая история»: "Беру на себя определенную ответственность за жизнь и безопасность людей. Очень страшно находиться в замкнутом пространстве, причем среда такая, что и вода, и водопад, и глина, и песок, и жуткая история – река мертвых. Страшно, но преодолимо".Организаторы экскурсии в будущем планируют еще больше изучить подземные воды. Тупик в коллекторе хотят преодолеть по трубам, и увидеть, откуда берет свое начало река. Если это будет безопасно для людей, то маршрут экскурсии будет увеличен.