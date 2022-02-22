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Впервые за 2 недели в крае выявлено менее 5 тысяч новых заболевших COVID-19
Общее число инфицированных в Прикамье достигло 292 550. За сутки в регионе проведено 4 996 ПЦР-исследований на новую коронавирусную инфекцию.
На сегодняшний день в Пермском крае в стационарах, перепрофилированных под лечение от COVID-19, в тяжелом состоянии находятся 352 пациента. Из них 123 подключены к аппаратам ИВЛ. С начала пандемии в Прикамье от новой коронавирусной инфекции скончались 8 202 человека.
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