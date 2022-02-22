Автоклубы покоряют прикамскую глубинку

В этом году власти Пермского края купят еще четыре автоклуба. Три такие автономные сцены колесят по региону с 2020 года, и весьма хорошо себя зарекомендовали. Практически не ломаются, и позволяют устроить концерт в любой точке Прикамья, куда ведет дорога.Накануне Дня защитника Отечества Данила Титаренко решил включить в программу и солдатскую песню. Вокалом молодой человек начал заниматься недавно, и уже выступает. При этом у артиста есть свои секреты, как готовиться к концерту.Данила Титаренко, певец: "Я, когда слова к песне учу, представляю, как это все происходит, и я вспоминаю это и пою".Это поселок сплавщиков, микрорайон Чусового. До концертного зала далековато, но это не беда – артисты сами приехали к жителям с целой программой. Это общение, подвижные игры и песни.В помощь людям творческим – автоклуб. Можно сказать, ДК на колесах, со встроенной сценой, прожекторами, необходимой аппаратурой. Можно устраивать концерты, спектакли, даже кино показывать. Главное, чтобы машина смогла до пункта назначения добраться.Возможности автоклуба впечатляют: при необходимости оборудование может работать автономно несколько часов, хоть в лесу, хоть в чистом поле.Осенью 2020 года глава региона Дмитрий Махонин в рамках нацпроекта «Культура» вручил ключи от трех автоклубов Чусовому, Лысьве и Пермскому дому народного творчества «Губерния». Сейчас в активе каждого под сотню концертов, тысячи зрителей, участие самых разных коллективов.Татьяна Санникова, генеральный директор ПДНТ «Губерния»: "Это имеет серьезное значение для развития муниципальных образований, сельских поселений, для того, чтобы созидались новые проекты, которые интересны людям и дают возможность им чувствовать себя комфортно".Это пример того, на что не раз обращал внимание губернатор – направить силы на то, чтобы приблизить жизнь в крае к лучшим стандартам, независимо от географии. Идет ли речь о здравоохранении, образовании или культуре.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "О чем мы всегда говорим, и самое главное будем делать – выравнивание жизни населения на селе с городским населением. У села есть будущее. И самое главное, что мы это будущее видим и будем поддерживать обязательно".Так что только тремя автоклубами Пермский край не ограничится. В этом году за счет федеральной субсидии Прикамье получит еще четыре сцены на колесах - для Юсьвинского, Чайковского, Верещагинского и Кунгурского округов. А насколько они востребованы, убедиться легко, просто побывав на одном из концертов.