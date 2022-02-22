← Власти Прикамья и «СВЕЗА» заключили соглашение о социально-экономическом развитии поселка Уральский
«Агростартап»: на получение гранта заявились 66 фермеров
В Центре развития агробизнеса сообщили, что на гранты претендуют авторы проектов будущих хозяйств самых различных направлений, от традиционных молочных, мясных и рыбоводческих ферм и пасек до создания хозяйств по выращиванию овощей, ягод, зерновых культур. Кроме того, есть проекты по птицеводству и овцеводству. По данным Министерства агропромышленного комплекса Пермского края, в числе самых необычных проектов этого года – организация фермы по выращиванию форели по инновационной датской технологии, создание и развитие производства и переработки кобыльего молока, разведение лошадей и выращивание тюльпанов.
«Агростартап» предполагает выплату грантов максимальным размером в 3 млн руб. – на развитие своего хозяйства и до 4 млн руб. – для хозяйств, планирующих внести средства в неделимый фонд кооператива.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Власти Прикамья и «СВЕЗА» заключили соглашение о социально-экономическом развитии поселка Уральский
В Перми проходит донорская акция «Дар Отечеству»
22.02.2022: в Перми в «красивую» дату зарегистрировать брак собираются 225 пар
Осторожно: возможен сход снега с крыш
Депутаты Пермской городской Думы перераспределят 900 миллионов рублей
Большой счет за отопление: что делать и куда обращаться
Прикамье примет вынужденных переселенцев из ЛНР и ДНР
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 21.02.2022
В Перми на этой неделе будет работать только один мобильный пункт вакцинации
В Перми пройдет проверка системы оповещения населения
Добавить комментарий: