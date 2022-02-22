«Агростартап»: на получение гранта заявились 66 фермеров

В​ Пермском крае​ завершился​ ​прием заявок​ на получение​ гранта «Агростартап» – меры поддержки для малых форм хозяйствования и фермеров, которая реализуется в рамках нацпроекта​ «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». За 5 дней заявочной компании, завершившейся 18 февраля, о своем желании стать получателями меры поддержки от начинающих фермеров поступило 66 заявок. Объявление победителей по результатам конкурсного отбора начинающих сельхозпроизводителей состоится 1 апреля.В Центре развития агробизнеса сообщили, что на гранты претендуют авторы проектов будущих хозяйств самых различных направлений, от традиционных молочных, мясных и рыбоводческих ферм и пасек до создания хозяйств по выращиванию овощей, ягод, зерновых культур. Кроме того, есть проекты по птицеводству и овцеводству. По данным Министерства агропромышленного комплекса Пермского края, в числе самых необычных проектов этого года – организация фермы по выращиванию форели по инновационной датской технологии, создание и развитие производства и переработки кобыльего молока, разведение лошадей и выращивание тюльпанов.«Агростартап» предполагает выплату грантов максимальным размером в 3 млн руб. – на развитие своего хозяйства и до 4 млн руб. – для хозяйств, планирующих внести средства в неделимый фонд кооператива.