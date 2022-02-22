Власти Прикамья и «СВЕЗА» заключили соглашение о социально-экономическом развитии поселка Уральский

В Москве состоялось подписание трехстороннего соглашения о взаимодействии по социально-экономическому развитию поселка Уральский между Пермским краем, Нытвенским городским округом и лесопромышленной группой «СВЕЗА». Общий объем инвестиций, включая бюджеты всех уровней, составит почти 350 млн рублей. Из них финансовое участие «СВЕЗЫ» - около 74 млн рублей. Реализация программы рассчитана на три года.Анатолий Фришман, генеральный директор ООО «СВЕЗА»: "Мы понимаем, что почти все монотерритории сталкиваются с одинаковыми проблемами – отток трудоспособного населения, обветшалая инфраструктура, недостаток культурно-массовых мероприятий, отсутствие здравоохранения, образования, и т.д. Эта программа как раз нацелена на создание благоприятных условий развития. Это позволит нам, как бизнесу, который работает в этом регионе, обеспечить устойчивость функционирования, устойчивое развитие, создать для сотрудников, которые работают в компании, достойные условия труда и жизни вне предприятия". Договоренность о создании обширного комплекса мер между руководителями была достигнута на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме в прошлом году. На этапе проработки программы компания «СВЕЗА» и администрация Нытвенского округа определили ключевые факторы, негативно влияющие на развитие территории и способствующие постоянному оттоку трудоспособного населения из поселка Уральский, на основании которых был сформирован перечень мероприятий и вынесен на обсуждение шести рабочих групп под председательством профильных краевых министров.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Мы благодарны, что компания понимает и несет с нами эту социальную нагрузку, свою ответственность за развитие поселка. Нет ни одной сферы, которая бы не затрагивала это соглашение. Тем самым мы будем создавать еще одну точку, которая будет привлекательной, чтобы люди не просто там оставались и жили, но и приезжали из других территорий, работали на комбинате, участвовали в жизни населенного пункта".В 2022 году программа включает в себя проекты по реконструкции системы водоснабжения, дополнительное материально стимулирование работников здравоохранения, ремонт местного дворца культуры, строительство детских площадок. В 2023 году основной акцент будет сделан на мероприятиях по улучшению системы здравоохранения и развитию физкультуры и спорта. В 2024-м планируется сфокусироваться на решении вопросов ЖКХ, и в первую очередь на расселении из ветхого и аварийного жилья.