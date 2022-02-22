Большой счет за отопление: что делать и куда обращаться

В Инспекции госжилнадзора заявили, что готовы индивидуально работать с каждым обращением насчет платы за тепло. Напомним, январские платежки, пришедшие в этом месяце, многих неприятно удивили. Большинство из тех, кто увидел сумму, выросшую в полтора, а то и в два раза, считает, что эти цифры неоправданно завышены.Когда на улице температура близка к нулю, а батареи продолжают обжигать, спасают только открытые окна. Единственное, что не греет Тамару Дружинину – счета за отопление. Между двумя первыми зимними месяцами разница в начислениях оказалась слишком существенной.Тамара Дружинина: "В декабре и январе температура воздуха была почти одинаковой, сильных холодов не было, а почему-то разница в деньгах очень большая – в полтора-два раза".В подвале дома есть свой счетчик тепла. Повлиять на температуру в каждой конкретной комнате можно только с помощью оконной задвижки. Чаще всего – отапливание улицы.Идеальный вариант – индивидуальный тепловой пункт, совмещенный с автоматикой. Компьютер сам выбирает оптимальный режим, и больше положенного тепла дом потребить просто не может. Датчик измеряет температуру на улице в реальном времени.В доме Лилии Касимовой такая система работает. В декабре потребление 89 Гкал, в январе – 110 Гкал. Разница уже не такая существенная.Лилия Касимова, председатель ТСН «Макаренко, 23»: "У нас вся оплата идет по теплосчетчику. Сколько потребили, столько и заплатили. Тепло стало – у нас уменьшается потребление тепла, уменьшается поступление гигакалорий и оплата в квитанциях".Тарифы в Прикамье могут меняться только раз в год – в июле. Так что, как утверждают коммунальщики, стоимость одной единицы тепла для конкретного потребителя в новом 2022 году точно пока не поменялась.Александр Молчанов, руководитель регионального центра стратегических коммуникаций ПАО «Т Плюс» в г. Пермь: "Рост начисления платежей за тепло в зимний период вызван увеличением потребления тепла, связанным с сезонным похолоданием. В среднем теплопотребление повышается на 15-20%, то есть дома потребили больше гигакалорий в холодный перио"д.В любом случае вопросы с коммунальными начислениями возникают постоянно. В первую очередь здесь стоит обратиться к тем, кто прислал квитанцию – управляющей компании, ТСЖ и напрямую к поставщику тепла. А если и это не помогло, можно смело писать обращение в Государственную жилищную инспекцию.Юлия Батенева, заместитель начальника ИГЖН Пермского края: "К обращению мы рекомендуем приложить платежный документ, с которым потребитель не согласен. Обращение рекомендуем подать либо лично в инспекцию по адресу Клары Цеткин, 10а, либо через ГИС ЖКХ – электронным способом".Из всех обращений в ИГЖН по пересчету примерно половина касаются счетов за тепло. В большинстве своем жалобы оказываются вполне обоснованными. За прошлый год удалось вернуть жителям 34 млн рублей.