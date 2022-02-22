Прикамье примет вынужденных переселенцев из ЛНР и ДНР

В ближайшие дни в Прикамье приедут первые вынужденные переселенцы из Донецкой и Луганской народных Республик. Всего 500 человек. Об этом было заявлено на заседании Совета глав муниципалитетов Прикамья. По поручению губернатора, уже создан оперативный штаб, который будет заниматься размещением прибывающих. Региональным министерствам поручено организовать питание, медицинскую и социальную помощь, а также обеспечить образование для детей. Переселенцев разместят в пунктах временного пребывания в Перми и Пермском районе.Александр Борисов, заместитель председателя правительства Пермского края: "Обеспечены всем необходимым – пищеблоком, местами для отдыха и т.д. Если понадобится в дальнейшем, 500 человек это только первая волна прибывших, мы также будем использовать указанные пункты в Березниках, Бардымском муниципальном округе. В основном это санатории и детские оздоровительные лагеря, приспособленные для пребывания людей".